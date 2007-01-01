Владислав Шапша поделился обновленной программой расселения аварийного жилья

В программу включены здания, признанные аварийными в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, сообщил губернатор Калужской области в понедельник, 30 июня.

Шапша отметил, что, несмотря на успешное завершение предыдущего этапа расселения, многие жители региона продолжали беспокоиться о судьбе оставшихся разрушающихся домов. Теперь эта проблема решается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Согласно новому плану, до 2030 года планируется обеспечить комфортным жильем около 4,7 тысяч человек.

Приоритет отдается домам с высоким риском обрушения. На начальном этапе новое жилье получат жители 28 аварийных многоквартирных домов. Уже сейчас в Калуге подписаны договоры на 113 квартир в строящихся жилых комплексах.