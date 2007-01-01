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Общество

В Калужской области разыскивают 76-летнего пенсионера

В Малоярославецком районе продолжаются поиски 76-летнего Сергея Яковлевича Головачёва, жителя деревни Шумятино Малоярославецкого района.
Ольга Володина
30.06, 14:53
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Мужчина пропал 27 июня 2025 года, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал приметы пропавшего: рост около 173 см, седые волосы, серо-зелёные глаза. В день исчезновения он был одет в светло-серую куртку, синие джинсы и чёрные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сергея Яковлевича, просят сообщить по бесплатному номеру горячей линии поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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