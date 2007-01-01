Жительница Юхновского района может отправиться в колонию из-за долгов по алиментам

44-летняя женщина обвиняется в неуплате алиментов на девятилетнего сына. Об этом сообщила прокуратура Калужской области в понедельник, 30 июня.

Она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Однако это не помогло.

С ноября 2023 года по март 2025-го женщина не выплачивала деньги ребенку, накопив долг в размере 110 тысяч рублей.

Теперь ей грозит лишение свободы на срок до года.