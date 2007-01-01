Лесные полосатики: в «Калужских засеках» подрастает новое поколение вепрей

В заповеднике «Калужские засеки» фотоловушки запечатлели трогательные кадры подрастающего кабаньего потомства.

Сотрудники природной территории поделились видео 30 июня, сопроводив публикацию жизнеутверждающим сообщением: «Понедельник - время добрых новостей!».

На кадрах видно, как молодые особи постепенно теряют свою детскую полосатую окраску. Этот естественный процесс означает, что вскоре милые «кабанчики» превратятся во взрослых вепрей - мощных и сильных представителей лесной фауны.

Специалисты отмечают, что появление здорового потомства свидетельствует о благоприятных условиях в заповеднике и успешной работе по сохранению местной экосистемы.