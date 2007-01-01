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Общество

В Калуге на улице Дачной мусор разлетается по окрестностям

Дарья Джуманова
30.06, 12:56
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В понедельник, 30 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Здравствуйте, с этой проблемой обращаюсь уже не в первый раз через приложение «Решаем вместе», в ответ одни отписки. То, оказывается, мусор вывозится 4 раза в неделю, то площадка не предназначена для закрытых контейнеров. Мусор путешествует по местности вследствие несвоевременного вывоза, контейнеры переполняются, и собаки и ветер разносят его во всех направлениях. Может, благодаря вам проблема решится, и установят нам контейнеры закрытого типа.

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