Яшкин и Ефремова составят конкуренцию Шапше на выборах губернатора
В Калужской области вовсю идет процесс выдвижения кандидатов на предстоящих выборах губернатора, запланированных на 12-14 сентября 2025 года.
Помимо действующего главы региона Владислава Шапши, которого на съезде партии выдвинули единороссы, в борьбу вступают два оппозиционных кандидата.
Калужское отделение КПРФ выдвинуло первого секретаря обкома партии и депутата регионального парламента 65-летнего Николая Яшкина.
«Справедливая Россия» отправила побороться за губернаторский пост депутата Заксобрания 40-летнюю Надежду Ефремову. Она уже имеет опыт участия в предыдущих губернаторских выборах.
Оба кандидата были утверждены единогласно на партийных конференциях и получили поддержку центральных руководящих органов своих политических сил.