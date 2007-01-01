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Яшкин и Ефремова составят конкуренцию Шапше на выборах губернатора

В Калужской области вовсю идет процесс выдвижения кандидатов на предстоящих выборах губернатора, запланированных на 12-14 сентября 2025 года.
Ольга Володина
30.06, 12:03
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Помимо действующего главы региона Владислава Шапши, которого на съезде партии выдвинули единороссы, в борьбу вступают два оппозиционных кандидата.

Калужское отделение КПРФ выдвинуло первого секретаря обкома партии и депутата регионального парламента 65-летнего Николая Яшкина.

«Справедливая Россия» отправила побороться за губернаторский пост депутата Заксобрания 40-летнюю Надежду Ефремову. Она уже имеет опыт участия в предыдущих губернаторских выборах.

Оба кандидата были утверждены единогласно на партийных конференциях и получили поддержку центральных руководящих органов своих политических сил.

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