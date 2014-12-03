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Организация розничных продаж для вашего бизнеса

30.06, 12:29
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Каждый предприниматель мечтает о простоте и удобстве при работе с клиентом.

Однако часто сталкиваемся с проблемами:

  • высокие комиссии за прием платежей
  • сложности подключения оборудования
  • длительные процедуры оформления услуг.

А ведь самое важное на старте – быстро наладить работу, минимизировать затраты и сразу получать доход. Эквайринг давно стал неотъемлемой частью системы розничных продаж.

Однако подключение такого сервиса требует определенных усилий и расходов. Вариантов решений на сегодняшнем рынке множество, не всегда просто сориентироваться и найти действительно выгодный. Но есть хорошая новость – теперь у начинающих бизнесменов появилась возможность существенно сократить начальные затраты благодаря акции Фора Банка «Даем Фору».

Вот главные выгоды, которые предлагает акция:

  • Комиссия за эквайринг – первые четыре месяца 0%!
  • Бесплатное открытие расчетного счета. Никаких трат на оформление документов и первое подключение к банковской системе.
  • Современное оборудование: надежные кассы формата 3-в-1, поддержка быстрых QR-платежей и удобные сервисы для онлайн-продаж.

Освободите себе время и средства для решения других задач.

Теперь каждый владелец бизнеса сможет сосредоточиться на своих покупателях, развитии дела, и качестве продукта! Начните свой бизнес легко и эффективно с Фора Банком!

Выигрываем Вместе!

Узнать подробности условий и подать заявку можно прямо сейчас на сайте нашего банка или на странице акции https://forabank-promo.ru/promotion/

Узнать более подробную информацию о всех услугах Фора-Банка можно на официальном сайте www.forabank.ru, а также по телефону: 8 800 100 9889.

Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1885 от 03.12.2014г.

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