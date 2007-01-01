Век на страже здоровья

В 2025 г. кожно-венерологическому диспансеру и всей дерматологической службе Калужской области исполняется 100 лет.

11 июня в преддверии Дня медицинского работника в конференц-зале Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского состоялась церемония награждения победителей проекта «Клиника года–2025».

Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер стал победителем в номинации «Лучшая специализированная клиника». Приятно, что калужане вновь выбрали наше учреждение. Спасибо организаторам проекта медиахолдингу «Комсомольская правда — ​Калуга» и всем, кто оказал нам доверие и поддержку.

Признание населения особенно ценно для лечебного учреждения в его юбилейный год.

Свой столетний юбилей наш диспансер встречает новыми лечебно-диагностическими методиками. Наиболее значимые из них — ​локальные и общие виды фото­терапии, а также новые генно-инженерные технологии. У наших больных появилась возможность достичь большего эффекта в терапии до полного регресса высыпаний на коже.

Всех медицинских работников еще раз поздравляем с профессиональным праздником.

г. Калуга, ул. Первомайская, 33

Регистратура: (4842) 71-73-71.

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