Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Век на страже здоровья
Новость дня Общество

Век на страже здоровья

30.06, 12:08
0 442
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В 2025 г. кожно-венерологическому диспансеру и всей дерматологической службе Калужской области исполняется 100 лет.

11 июня в преддверии Дня медицинского работника в конференц-зале Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского состоялась церемония награждения победителей проекта «Клиника года–2025».

Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер стал победителем в номинации «Лучшая специализированная клиника». Приятно, что калужане вновь выбрали наше учреждение. Спасибо организаторам проекта медиахолдингу «Комсомольская правда — ​Калуга» и всем, кто оказал нам доверие и поддержку.

Признание населения особенно ценно для лечебного учреждения в его юбилейный год.

Свой столетний юбилей наш диспансер встречает новыми лечебно-диагностическими методиками. Наиболее значимые из них — ​локальные и общие виды фото­терапии, а также новые генно-инженерные технологии. У наших больных появилась возможность достичь большего эффекта в терапии до полного регресса высыпаний на коже.

Всех медицинских работников еще раз поздравляем с профессиональным праздником.

г. Калуга, ул. Первомайская, 33

Регистратура: (4842) 71-73-71.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама. ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер». Erid: 2VfnxyENaPA
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6ImdyNEhaQkJjeGFjaTVCb0gzcGFvOUE9PSIsInZhbHVlIjoiY2dnMHprZGgrSVJqTGc0U3FNaVgwem4wOWl5RVQrREJmc2d1Y3JVTndMZGlkdU82YVBNK1F6Q1hpRlRncERyYm9waHhFdlhDZUhJWFZIRmZYb1pLaW9KWjZnd2N4Vi9QNUhibmhTY2UxQkVzQ214L3g5OEY2cWdObU8yYnZ6T0puaTkzQTNoRlNIR0RBdDRrRjg2eVQ1RitaZUdObnhvREo0NEZ1aWs0MXgyZUVSeFRxN1RYT0hIZjNTbmd2RFRQOENwNTF5eG9aQ2J1cUg1SFZBWll6SXFkWWNVWHNhemFMQkxhcVViY2VON083eWhNV0ZuSnUyTGgrR0FGa05VajI2VmY0Q2wzNnZ3K1EyQmx6Ty9ZSm1Cc1ltMGVObXhheklFRWVsN0pEOUlOdzJPei9XRk9HYk00WEtrRkFuYmUxYmVrUXJmWG9oK3c5OVVTQ0k4ZGtnVlViNGNCV2RTVTJDK2Z4d2tmN0JFUTU1YmVXcysycDFsWWxXNXg3cW5ZUzZUMTZmYmx2NjdoQXRkV2hYNThCWHB2MFFlWkpsZG9lQ1J3dEhWSXRYa1dLMFpIZEdpVG9EZHc5cGlMS1MwbyIsIm1hYyI6IjIxZjYxNjUxMDQyODExOGY3MjgzZTNhZjlkYzRhMGMxMGJlZWM4NDIwYTIyYzgxNWMyZjM1ZjZlYWM5ZGQ3ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjMvdlMyajJ5RjZ6UFdCYi9qYnVnUnc9PSIsInZhbHVlIjoiTWR3VndQN05GY3lsYVVhNVRTK09ZaGtNcnNIVWhRRm84TDRYZVRZMHdaS2xVUFZ5N0M5dkZEaWpTVXlNRFVGNU5kNTNrRklpSHMzUXcxeDgyOHhxZktnTVEvZWpBcWpvb04wWmhhVXhSeElKVU1SSWNYdGpmTHFoQmt6Mmw2WXlBem1oUlVDT1o2bVlOR1B1SWlIT3AyM2FBYkZUT0I3TFRoSURZbllFRUdkZVRVcnhzYnQwQUVYUWgyZWdOOHNPNkVuYlJIT3IxK2ZtSEQvV0ljOHZDeVFpdHFHT2tJSDJ4NFFDcE41Ri9jbjl3TzRuaTBydk5FNVRjSWRPSFA1M084WHgwL2dHWk9Jajd3cjNvRmN1cG84b0cxbmNCNVFUdW9ydVhGN0pLR0ljcTN4bUxWRjZXTnNWNHhyWmd5cG9EZXJWQUpVNnNaRStGczBHSlBWRml6bFo4cytrSmFhbGtrNVFGdUZlQXRlZUhSM3NKUWhyN2JZVVFSaWtJRnZDMXlMVkR3MjcvSEhCTEFoL0FxUWhpeTBhWDA4cERBMG5kakRBVWVNYUl3U1IrcWEzK3RNbmkwWklmQVBJY21tMlRTcTA3WDdldzhoVG1HZDBDd1c2T3l1M3NrdE9rai9Yakp0a2dQTTU5WnF4Z3ZoWTZodUZhc0YwOXM4bURpL1p3YmoxZjhQZFF5Yk9jeUN1QWxwYU1LOVFsN1p0U2ZKbjNGbnVjQWF3V21udjBsNUhMRkJUYXMvNTZXeURqVStvdTVSVkNhVUxqUFlUemgxTjZab0dGNG9tS3Q2K1ZvWUFUcGtaakNwd2FWSlExZGswVTRRbk9zME1CR0ZRRDN6QSIsIm1hYyI6ImQ1OGYyMzA0ZjlmODI3ODQxMDgwNTQwNTcyMjI1MDc5OTQwNWY2ZjhmYzlhNzc3NmJkYjgwYmNmOWJhNGY0ZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+