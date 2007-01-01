Владислав Шапша обратился с тёплыми словами к калужским выпускникам

Для ребят, их педагогов и родителей последний школьный звонок - это всегда волнительный и трогательный момент, отметил губернатор Калужской области в субботу, 28 июня.

Он выразил твёрдую убеждённость в том, что впереди у вчерашних школьников - насыщенная, увлекательная жизнь и огромные перспективы. Глава региона призвал их активно использовать открывающиеся возможности и выбрать профессию, которая позволит максимально реализовать потенциал.

- Верьте в себя - у вас всё обязательно получится. Пусть ваши самые смелые желания исполнятся! - напутствовал он выпускников.