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Юрий Моисеев поздравил выпускников

30.06, 11:23
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В Калуге прошёл День выпускника. Вчерашние школьники возложили цветы к Вечному огню, а затем прошли торжественным шествием от площади Победы до площади Старый Торг. Вместе с выпускниками в колонне шли Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, руководители подразделений Горуправы и педагоги. Также в Калуге прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи.

 «Энергичные, одарённые, полные перспектив — как же радостно видеть, какими талантливыми и устремлёнными растут наши молодые калужане! Общаясь со школьниками, студентами и начинающими профессионалами, понимаешь: страна может быть спокойна за своё будущее. Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи, а выпускников — с вступлением во взрослую жизнь! Детские мечты остались позади, но теперь перед вами открыты все дороги. Новые знания, профессиональные вершины, крепкие семьи — пусть удача будет вашим верным спутником! Смело идите к своим целям, творите и добивайтесь невозможного! Ваши успехи — наша общая гордость», – поздравил выпускников и молодых калужан Юрий Моисеев.

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