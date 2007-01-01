Владислав Шапша объявил о начале премии «Человек года в молодежной политике»

Идея вручения премии была предложена еще в прошлом году. В субботу, 28 июня, губернатор Калужской области официально запустил этот проект.

Кроме того, Калуга стала участником всероссийского фестиваля «Знай. Люби. Гордись. Приумножай», приуроченного ко Дню молодежи. В рамках мероприятия для юных жителей региона организовали познавательные встречи, экскурсии, мастер-классы, а также творческие и спортивные активности.

Также в этот день глава области вручил дипломы 42 выпускникам губернаторских групп. Эта программа позволяет студентам не только осваивать основную специальность, но и получать практический опыт в сфере государственного управления.