Дети в сторонке: в Калуге коровы захватили детскую площадку

В понедельник, 30 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашей читательницы.

- Когда это безобразие закончится? Двор Кибальчича, 24, 26, 28, 30.

На приложенном фото видно, как несколько животных едят траву и чешутся недалеко от маленького ребёнка.

Жители района уже не первый год жалуются на бесконтрольный выгул сельскохозяйственных животных. Последний раз коровы пришли к торговому центру.

Калужские власти на подобные жалобы отвечают, что проводят регулярные встречи с жителями с участием полиции и ветеринарной службы. Однако ситуация остаётся прежней.

А как, по вашему мнению, можно решить вопрос с коровами на улицах Калуги? Поделитесь своими мыслями в комментариях!