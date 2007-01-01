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Общество

Дети в сторонке: в Калуге коровы захватили детскую площадку

Дарья Джуманова
30.06, 10:45
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В понедельник, 30 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашей читательницы.

- Когда это безобразие закончится? Двор Кибальчича, 24, 26, 28, 30.

На приложенном фото видно, как несколько животных едят траву и чешутся недалеко от маленького ребёнка.

Жители района уже не первый год жалуются на бесконтрольный выгул сельскохозяйственных животных. Последний раз коровы пришли к торговому центру.

Калужские власти на подобные жалобы отвечают, что проводят регулярные встречи с жителями с участием полиции и ветеринарной службы. Однако ситуация остаётся прежней.

А как, по вашему мнению, можно решить вопрос с коровами на улицах Калуги? Поделитесь своими мыслями в комментариях!

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