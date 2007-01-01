Компания «АГР ХОЛДИНГ» ответила на вопросы калужан в прямом эфире

Медиахолдинг «Комсомольская правда-Калуга» организовал видео марафон работодателей в рамках ежегодного проекта «Работодатель года». В ходе марафона компании знакомили калужан со спецификой и условиями работы на своих предприятиях.

Большой интерес у наших читателей вызвал эфир с руководителем департамента персонала завода «АГР Холдинг» в Калуге Наталией Ивановой и директором по производству Романом Климовым. В прямом эфире они рассказали, чем сейчас живет предприятие, и ответили на вопросы калужан о перспективах трудоустройства в штат к крупному автопроизводителю.

- Наш калужский завод ведет свою историю с 2006 года, когда было принято решение построить завод по производству автомобилей полного цикла. В 2022 году конвейер был остановлен. Но уже в 2023 году завод перешел в собственность «АГР Холдинг», который смог возродить предприятие. Сейчас «АГР Холдинг» помимо калужского завода владеет двумя автомобильными заводами в Санкт-Петербурге, а также складом запасных частей в подмосковном Чехове. В данный момент на калужском предприятии идет подготовка к запуску производства полного цикла автомобилей нового российского бренда Тенет.

- Очевидно, что собственник солидный, но для масштабного производства необходим персонал. Приходят ли к вам сотрудники других предприятий автомобильной промышленности?

- Мы смогли сохранить профессиональную команду, большинство ценных и квалифицированных сотрудников остались с нами. Теперь же охотно возвращаются те, кто уволился ранее и узнал, что мы снова работаем. Предприятие не только с удовольствием принимает их обратно, но и чаще всего предлагает карьерный рост: люди занимают более высокую должность, чем та, с которой уходили. Так, почти все бригадиры вернулись к нам мастерами. Они обладают необходимой техникой работы и квалификацией. Возвращаются к нам не только за зарплатой, но и потому, что у нас комфортно работать. Калужане поработали на других предприятиях и говорят: «Лучше, чем здесь, мы не встречали».

- А какие профессии, не связанные с автомобильной промышленностью, пригодятся на вашем предприятии?

- Нам нужны все те, кто умеет и готов работать руками. Слесарь механосборочных работ собирает автомобили, он необходим на разных типах операции. Полный цикл автомобильного производства состоит из нескольких этапов. Первый - кузовное производство. Здесь мы ждем прежде всего сварщиков. Далее лакокрасочный цех, здесь нам нужны операторы: это и подготовка, и покраска автомобиля, и финиш, и контроль. Каждый автомобиль проходит контроль отделом качества, куда нам тоже требуются сотрудники, которые занимаются приемкой автомобиля.

- То есть вы обучаете этому сотрудников?

- Именно так. Когда к нам приходит человек без опыта работы, первое, куда он направляется, — это учебный класс. Там он обучается под руководством мастера, а дальше выходит на участок работы, где его наставником станет бригадир. Он интегрирует новичка в рабочие процессы. И когда человек набирается опыта, у него есть все шансы попасть в контролеры качества, это элита рабочих. Контролер должен знать все операции, полностью сборку автомобиля. Сейчас должность контролера занимают сотрудники, которые «выросли» из должности рабочих, которые как раз знают автомобили «от» и «до». Отмечу, что для карьеры у рабочих есть две перспективы: вырасти до контролера качества или стать бригадиром и дальше мастером, а после - начальником смены.

Роман Климов как раз вырос в директора производства с базовых позиций. 18 лет назад он начинал с должности слесаря ремонтно-механического участка.

- Любой человек, который закончил среднеспециальное учебное учреждение, который умеет работать с металлом, знает принцип работы станков, он может прийти к вам, и вы обучите его под вашу специфику производства?

- Я вам даже больше скажу, мы берем на работу после школы без всякого образования. Тем, кто пока не обладает никакими знаниями, даем базу, начиная от закручивания гаек и простой сварки. Если знания уже есть, то можно трудоустроить человека на более квалифицированные рабочие места. Мы сейчас набираем и инженеров в ремонтно-механическую службу на обслуживание оборудования.

- Работаете ли вы с вузами?

- Конечно, уже 17 лет мы сотрудничаем с филиалом МГТУ им. Баумана, это наш ведущий технический вуз в Калуге, кроме того, наша целевая аудитория — это колледжи. Калужский технологический колледж и другие, кто дает студентам базу знаний работы с техникой. Это может быть сельскохозяйственное направление, программирование - у нас роботы. Мы организовываем на предприятии практику для студентов колледжей и вузов, есть оплачиваемая стажировка для старшекурсников.

Много лет у нас действует программа: «Совмещай обучение с работой». Студенты, которые летом работают у нас в первую и вторую смены, с сентября, когда начинается учеба, могут утром учиться, а на работу всегда приходить только во вторую смену. То есть мы корректируем график и закрепляем для студентов удобную им смену.

- Живем не в черте Калуги, своей машины нет, забирает ли заводской транспорт из районов?

- У нас довольно большая автобусная сеть. Из ближайшего пригорода забираем сотрудников — это Воротынск, Мстихино. Если говорить об областных точках, то транспорт забирает заводчан из Ферзикова, Козельска, Сосенского, Перемышля, Мещовска, Кондрова, Товаркова, сейчас прорабатываем вопрос запуска заводского автобуса в Детчино. Доставляем всегда как на смену, так и со смены домой.

- Когда вы говорили об условиях работы для вновь прибывших, то отметили, что первое время человек обучается. Во время обучения на какую выплату можно рассчитывать?

- Преимущество нашего предприятия в том, что у нас нет ученических договоров. Мы сразу берем на работу и платим заработную плату. К примеру, человек у нас обучается на оператора производства. Он получает ту зарплату, которая полагается оператору, несмотря на то что он неделю - две будет обучаться, а то и дольше. Разделения по заработной плате у нас нет. Социальный пакет тоже распространяется с первого рабочего дня.

- Кому-то удобно работать 2/2, 3/3. Есть ли у вас вакансии с подобным графиком?

- По такому графику работает транспортная логистика и служба ремонтно-механических участков. Но для этих должностей нужна определенная квалификация. Сейчас есть потребность в электриках РМУ и механиках РМУ, инженерах электроники, но на эти позиции должен прийти человек с опытом и багажом знаний. Такой же график у транспортной логистики - тех, кто занимается отправкой готовой продукции. Поначалу люди приходят на базовые позиции операторов, а дальше есть возможность двигаться внутри предприятия по внутреннему конкурсу на эти должности.

- Помимо заработной платы, какие преимущества вы можете предложить своим сотрудникам?

- Хотелось бы сделать акцент и на заработной плате, она у нас выше средней по Калужской области, и это хороший показатель, плюс достойная вариабельная часть, если сотрудник хорошо работает, то получает существенную премию. Интенсивность работы большая, и у кого есть потребность, может взять подработку: работа в выходной день или сверхурочно. Она оплачивается дополнительно. В целом, возможности для заработка на заводе сейчас хорошие. Плюс полный соцпакет, коллективный договор: доставка транспортом, бесплатное горячее питание в корпоративной столовой для каждой рабочей смены. У нас отличный ДМС с первого дня трудоустройства, со стоматологией без ограничений. Для каждого - страховка от несчастных случаев и болезней в критичной жизненной ситуации. Предусмотрена материальная помощь по различным жизненным событиям. Кроме того, у нас активный профсоюз, и он рассматривает на перспективу санаторно-курортное лечение для сотрудников.

Предприятие - одна большая команда, мы вместе и движемся в одном направлении. Это объединяет, и наш коллектив живет целью выпустить автомобиль хорошего качества, которым мы все сможем гордиться. Если вы ищете работу мечты, присмотритесь к предприятию «АГР ХОЛДИНГ» в Калуге.

Звоните: 8 (4842) 77-47-47, 8-920-099-11-11.

г. Калуга, ул. Автомобильная, 1

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