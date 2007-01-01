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Общество

Владислав Шапша обратился с поздравлением к жителям Калуги в День молодежи

Дарья Джуманова
30.06, 10:24
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В субботу, 28 июня, губернатор отметил, что творческий потенциал, инициативность и нестандартное мышление молодежи являются ключевыми факторами развития региона. 

Он подчеркнул, что в области будут и дальше создаваться условия для реализации способностей молодого поколения. Появляются инновационные площадки для взаимодействия, реализации идей и социально значимых проектов, а также совершенствуются меры поддержки молодежных начинаний. 

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калужская область
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