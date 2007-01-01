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Общество

Владислав Шапша поделился планами на выборы губернатора

Дарья Джуманова
30.06, 09:53
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На 39-й конференции регионального отделения «Единой России» участники поддержали его кандидатуру, о чём заявил глава региона в пятницу, 27 июня.

Шапша озвучил основные направления своей программы.

Среди важнейших целей — дальнейшая работа, направленная на достижение Победы. Также в приоритете — улучшение уровня жизни населения, модернизация городской среды и социальной инфраструктуры.

Планируется строительство 100 новых медучреждений и расширение программ целевого обучения врачей.

Особое внимание будет уделено поддержке семей с детьми, созданию комфортных условий труда и повышению зарплат. Также важной частью программы остаётся поддержка молодёжи через образовательные и культурные проекты.

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