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Зелёный свет для лесных прогулок: в Калужской области сняли пожарные ограничения

В Калужской области официально прекращено действие особого противопожарного режима.
Ольга Володина
30.06, 09:47
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Соответствующее решение было объявлено региональным Министерством природных ресурсов 29 июня. Сейчас на территории области установлен 1 класс пожарной опасности, что свидетельствует о стабилизации обстановки.

С начала 2025 года в регионе зарегистрировано 474 термоточки, однако последние недели показали значительное улучшение ситуации. Особое внимание традиционно уделяется шести районам: Дзержинскому, Хвастовичскому, Жиздринскому, Козельскому, Юхновскому и Людиновскому. Примечательно, что в период с 20 по 27 июня новых возгораний зафиксировано не было.

В связи с улучшением обстановки сняты все ограничения на посещение лесов и въезд транспорта. Власти напоминают о необходимости соблюдать осторожность и сообщать о любых признаках возгорания по телефонам экстренных служб: 112, 8-800-100-94-00 (лесная охрана) или 8 (4842) 56-39-39 (региональная диспетчерская служба).

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