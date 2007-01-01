Компания Ростсельмаш стала генеральным спонсором "Дня калужского поля"

В пятницу, 27 июня, в Калужской области состоялась выставка-демонстрация передовых технологий в растениеводстве "День Калужского поля". В этом году мероприятие проводится 20-й раз, а генеральным спонсором стала компания Ростсельмаш.

На поле в селе Калужская опытная сельскохозяйственная станция собрались более тысячи человек, гостями большого праздника стали не только калужские сельхозпроизводители, но и аграрии из соседних регионов: Тульской и Смоленской областей. Все внимание профессионалов было приковано к отечественной технике Ростсельмаш.

"Нас абсолютно устраивает!"

- Я руковожу сельхозпредприятием "Маяк", у нас 1 200 гектаров, занимаемся растениеводством и животноводством, - говорит директор ООО "Маяк" Павел ОКОРОЧКОВ. - 50% площади отдаем животноводческому севообороту, а остальные культуры - яровая и озимая пшеницы, расп яровой и озимый, соя, кукуруза на корма. Вся зерноуборочная техника у нас компании Ростсельмаш. Это восемь комбайнов RSM 161 и два комбайна ACROS, технику покупали поэтапно. Почему Ростсельмаш? На данный момент и цена, и дилер нас абсолютно устраивают. В планах приобрести еще технику, смотрим, исходя из обстоятельств, в том числе, когда возникает потребность обновить парк техники. Отдельно отмечу работу дилера: если возникают какие-то проблемы, техцентр "АГРИТ" устраняет их оперативно. Техника отечественная, а потому запчасти всегда в наличии, что очень удобно. Кроме того, комбайны просты в обслуживании и ремонте, уровня знаний нашего механизатора достаточно, чтобы быстро устранить проблему и продолжить работу.

"Не теряем драгоценное время"

У трактора Ростсельмаш 2400 остановился Евгений, рассматривает технику со знанием дела, профессионально оценивая все характеристики.

- В прошлом году у нас в поля вышли три комбайна ACROS 595 Plus от Ростсельмаш, - рассказывает управляющий СП "Лидер" Евгений РЕВЧУК. - Сейчас на российском рынке техника Ростсельмаш - это оптимальный вариант. Посевные в этом году у нас занимают около 4000 гектаров, а потому работы для мощных комбайнов будет достаточно. Нам случалось обращаться в техцентр "АГРИТ" по вопросу обслуживания комбайнов, ребята реагируют молниеносно, приезжают сразу, даже в уборочную наш комбайн стоял максимум час-два. На другом была проблема, связанная с топливом, но даже в таком случае наш комбайн поехал уже через полдня. Огромный плюс дилера в том, что они очень быстро реагируют и принимают меры, а мы в свою очередь не теряем драгоценное время. Сегодня особенно изучаю трактор 2400, в будущем нам предстоит обновить некоторую технику, смотрю на перспективу.

На Дне Калужского поля присутствовал и министр сельского хозяйства Калужской области Александр Викторович Ефремов. Он уделил особое внимание компании Ростсельмаш. Неподдельный интерес к технике отечественного производителя уже традиционно проявляют и главы администраций муниципальных районов. Руководителям любого уровня важно быть в курсе высококлассных технических разработок и актуальных моделей, а потому у техцентра «Агрит» в течение дня не заканчивался поток посетителей.

Качественная уборка

Тем временем комбайн ACROS 595 Plus заинтересовал руководителя еще одной крупной организации, занимающейся сельскохозяйственными работами.

- Мы оказываем сельхозуслуги по Калужской области крупным и мелким сельхозорганизациям, - рассказывает директор по производству "Калужская МТС" Виталий ХАВРОШИН. - У нас 15 зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш, и на них мы ежегодно убираем порядка 10-12 тысяч гектаров. Удобство электронных систем мы проверили лично. Все показывает: урожайность, влажность и даже температуру зерна, сколько тонн намолотил, сколько километров проехал и так далее. Конечно, делали провесы. Бортовая система РСМ Карта урожайности показывала всего на 200-300 кг меньше контрольных провесов на бункер. И ездит комбайн сам! Работать с РСМ Агротроник Пилот 1.0 удобно! Еще в нашем парке есть самоходные косилки KSU. Практически каждая из них у нас скашивает по 2000 гектаров. Клиенты приходят к нам с потребностью качественной уборки зерна, и Ростсельмаш полностью соответствует их ожиданиям. Порядка 90 хозяйств ежегодно обращаются к нам, и с Ростсельмаш мы выполняем весь цикл работ в полях. Сервисная служба "АГРИТ" всегда обеспечивает нам ремонт, обычно все решается в течение максимум суток. День поля - важный праздник для аграриев. Это возможность не только посмотреть новинки отечественной техники, но и наладить новые связи и контакты с коллегами. Выставка - отличная возможность быть в курсе новинок и актуальных разработок в сфере сельского хозяйства.