Джунгли вместо двора: калужане требуют навести порядок на улице Платова

В субботу, 28 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашей читательницы.

Женщина жалуется, что кусты и трава возле дома давно превратились в непроходимые заросли, но управляющая компания не спешит принимать меры.

- По адресу ул. Платова, д. 40. Скажите, пожалуйста, до каких пор вы будете отращивать эти джунгли? Уже несколько лет там разрастается. Неужели нельзя без обращений навести там порядок?