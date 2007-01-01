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Общество

Джунгли вместо двора: калужане требуют навести порядок на улице Платова

Дарья Джуманова
30.06, 09:27
1 792
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В субботу, 28 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашей читательницы.

Женщина жалуется, что кусты и трава возле дома давно превратились в непроходимые заросли, но управляющая компания не спешит принимать меры.

- По адресу ул. Платова, д. 40. Скажите, пожалуйста, до каких пор вы будете отращивать эти джунгли? Уже несколько лет там разрастается. Неужели нельзя без обращений навести там порядок?

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