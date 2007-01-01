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Нашествие клещей в разгаре: каждый пятый пострадавший — ребенок

В Калужской области за прошедшую неделю, с 24 по 29 июня, зарегистрировано 305 обращений к медикам из-за укусов клещей.
Ольга Володина
30.06, 08:32
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Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре 29 июня.

Среди пострадавших — 57 детей. По данным ведомства, клещи остаются активными с конца апреля по июль и представляют серьёзную угрозу, так как переносят боррелиоз и энцефалит.

Опасны не только взрослые особи, но и личинки. Ведомство призывает жителей соблюдать осторожность в лесах и парках, использовать защитные средства и осматривать кожу после прогулок.

 

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