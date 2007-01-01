В Калуге на Всероссийской ярмарке трудоустройства было представлено более 7000 вакансий

В работе ярмарки приняло участие 229 компаний Калужской области, сообщил 27 июня глава региона.

Владислав Шапша посетил региональную ярмарку «Работа России. Время возможностей».

- В кадрах нуждаются предприятия различной направленности — от ОПК и аграрного сектора, до строительства и фармацевтических производств, - заявил губернатор. - Многие из них активно сотрудничают с кадровым центром.

В качестве примера, Владислав Шапша рассказал об опыте Центра в помощи подросткам найти работу на летних каникулах в СМЭУ.

- В этом году в регионе внедряется система маршрутизации будущих специалистов на конкретные предприятия, - подчеркнул глава региона, выступая на сессии «Национальный проект «Кадры» под председательством Татьяны Голиковой. - А ранее в регионе были модернизированы центры занятости одними из первых в стране.

Калужская область уже несколько лет находится в числе лидеров в пилотных проектах этого направления.