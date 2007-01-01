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Новость дня Общество

В Калужской области обнаружена новая водная артерия под названием канализация

О находке речки в Козельске написала местная жительница на странице губернатора в воскресенье, 29 июня.
Владимир Андреев
29.06, 12:20
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Однако, радости это открытие не принесло. Дело в том, что эта речка имеет весьма специфический запах.

- Речка течет между первым гаражным кооперативом и улицей Гвардейской, сообщила козельчанка Жанна Сучкова. -  Администрация Козельска в курсе, но никаких работ не проводится. С 16.06 ждут спецтехнику. Этой речке уже несколько лет. Запах стойкий стоит.

Как выяснилось, администрация Козельского района в курсе этой ситуации. Более того, она давно держит ее на контроле.

- Для решения проблемы на следующей неделе запланировано комиссионное обследование сетей водоотведения, - ответили козельские чиновники.

Сколько за это время кубометров канализационных стоков вытечет на славную козельскую землю, в администрации не уточнили.

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