Шаг во взрослую жизнь: калужские выпускники пронесли по городу мечты, надежды и немного грусти

В субботу, 28 июня, центральные улицы наполнились молодыми, счастливыми лицами.

Юноши и девушки в нарядных костюмах, с цветами и улыбками, торжественно прошли по городу, отмечая начало нового этапа своей жизни.

Выпускной – это не просто прощание со школой. Это трогательный момент, который навсегда остаётся в сердце. В этот день переплетаются радость, грусть расставания и трепетное волнение перед неизвестным будущим. Благодарность учителям, которые вели их через школьные годы, и родителям, которые всегда поддерживали, звучит в каждом взгляде и улыбке.

Праздник стал событием не только для выпускников, но и для всего города. Прохожие тепло встречали ребят, вспоминая свои школьные годы.

Выпускной — это начало большого пути. Сегодняшнее шествие в Калуге напомнило, как важно ценить эти моменты, ведь они становятся частью истории каждого человека.