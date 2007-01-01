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Новость дня Общество

Шаг во взрослую жизнь: калужские выпускники пронесли по городу мечты, надежды и немного грусти

Дарья Джуманова
28.06, 19:52
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В субботу, 28 июня, центральные улицы наполнились молодыми, счастливыми лицами.

Юноши и девушки в нарядных костюмах, с цветами и улыбками, торжественно прошли по городу, отмечая начало нового этапа своей жизни.

Выпускной – это не просто прощание со школой. Это трогательный момент, который навсегда остаётся в сердце. В этот день переплетаются радость, грусть расставания и трепетное волнение перед неизвестным будущим. Благодарность учителям, которые вели их через школьные годы, и родителям, которые всегда поддерживали, звучит в каждом взгляде и улыбке.

Праздник стал событием не только для выпускников, но и для всего города. Прохожие тепло встречали ребят, вспоминая свои школьные годы.

Выпускной — это начало большого пути. Сегодняшнее шествие в Калуге напомнило, как важно ценить эти моменты, ведь они становятся частью истории каждого человека.

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