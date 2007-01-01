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Общество

В Калуге жильцы дома на улице Ленина неделю оставались без газа

Дарья Джуманова
28.06, 11:52
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В среду, 25 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашей читательницы.

По её словам, в квартире №54 уже несколько дней не работали плита и газовая колонка.

- Звонила в управляющую компанию, сказали, газа не будет до конца августа, это нормально? Сказали, жалуйтесь кому хотите.

Мы направили запрос в газовую службу. Там пояснили, что газ отключили из-за капитального ремонта кровли и дымоходов. Изношенные каналы признали небезопасными: существовал риск обратной тяги и попадания угарного газа в квартиры.

27 июня подачу газа восстановили, но окончательно проблему решат только после получения акта проверки, подтверждающего исправность дымовых и вентиляционных каналов. Кроме того, жильцам нужно заключить договоры на обслуживание газового оборудования в своих квартирах.

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