В Калуге жильцы дома на улице Ленина неделю оставались без газа
В среду, 25 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашей читательницы.
По её словам, в квартире №54 уже несколько дней не работали плита и газовая колонка.
- Звонила в управляющую компанию, сказали, газа не будет до конца августа, это нормально? Сказали, жалуйтесь кому хотите.
Мы направили запрос в газовую службу. Там пояснили, что газ отключили из-за капитального ремонта кровли и дымоходов. Изношенные каналы признали небезопасными: существовал риск обратной тяги и попадания угарного газа в квартиры.
27 июня подачу газа восстановили, но окончательно проблему решат только после получения акта проверки, подтверждающего исправность дымовых и вентиляционных каналов. Кроме того, жильцам нужно заключить договоры на обслуживание газового оборудования в своих квартирах.