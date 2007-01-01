Калужский минздрав порекомендовал не жать «отложить» на будильнике

Это разрушает качество сна, утверждают медики.

В субботу, 28 июня, Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало в своем телеграм-канале результаты исследования того, как влияет переставление будильника на качество сна.

В исследовании приняли участие 21 тысяча человек. Оно показало, что у тех ,кто это делает, сон становится короче, график - хаотичным, а утренние пробуждения - более тяжёлыми.

В лабораторных условиях у тех, кто переставляет будильник, установили учащённое сердцебиение и снижение качества REM-фазы. Она является ключевым этапом сна, во время которого мозг восстанавливается.

- Особенно рискуют те, кто спит больше 9 часов или ложится после полуночи, - говорится в сообщении минздрава. - Они откладывают будильник в 2 раза чаще. Женщины «досыпают» дольше мужчин, а пик привычки приходится на рабочие дни.

Врачи посоветовали отказаться от привычки откладывать будильник, ложиться до 23:00 и спать около 7 - 8 часов.