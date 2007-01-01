Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужский минздрав порекомендовал не жать «отложить» на будильнике
Новость дня Общество

Калужский минздрав порекомендовал не жать «отложить» на будильнике

Это разрушает качество сна, утверждают медики.
28.06, 12:00
0 377
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 28 июня, Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало в своем телеграм-канале результаты исследования того, как влияет переставление будильника на качество сна.

В исследовании приняли участие 21 тысяча человек. Оно показало, что у тех ,кто это делает, сон становится короче, график - хаотичным, а утренние пробуждения - более тяжёлыми.

В лабораторных условиях у тех, кто переставляет будильник, установили учащённое сердцебиение и снижение качества REM-фазы. Она является ключевым этапом сна, во время которого мозг восстанавливается.

- Особенно рискуют те, кто спит больше 9 часов или ложится после полуночи, - говорится в сообщении минздрава. - Они откладывают будильник в 2 раза чаще. Женщины «досыпают» дольше мужчин, а пик привычки приходится на рабочие дни.

Врачи посоветовали отказаться от привычки откладывать будильник, ложиться до 23:00 и спать около 7 - 8 часов.

Новости по тегу
здоровье
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJRVnMyVkFSNzg0NFpEcnRLWlZiRGc9PSIsInZhbHVlIjoidHcxTXZQZ3dENEZZOTNrZHk1aExnNXYrL1hOL2tEUC9BVmp0b3ZkbEcwZHRRbHRpK1BSK1o0QzlpQ1lmSC9vVWkzSVNzNTFhaGFpRUhaaXRBWWFlcVM1THNxWDN5cnJsUW9Da2s0NWFoc2J2UlFrRXQ4M21oNzBKMjBjN2VURmdmL1pEemdVZERBT2JycXFRSkdadEtiUW0wNmRsUHZ0cTRsUEprQWI2NlByUlNpZmcwelBhWFRFVmtIQ0pEU3lSNkhmaGtxUE92QVZEMWR5T3cvcXdmWUp3RjFNaHVON3B1UjFLTjd0cEVtOWJMeGZPRjBYbVg5Z2g1SXRkUFo0TnNIS2FMSEplamRlc1doa0FIelJRYXFKcXdiOHdLZkROTnNlQzBDbnowV3F1R2JnWnNrRmFINnd1a3Zva3NCckhQeURpRktwWXUzUUZ2bk1ob1ZrWHhVcU1KL1U3T21QSU56a2o4ZDJ1YTVHY0VubEhZeWpETkt6Z3B6RmV0MnRzWjFKRmxvcyttbmh1ODYzTjNFSDBkY1FWV3FkZUtJMkcvdWxSRTZXR3RISkpDbzFPN3ZST29nT213dW51ZTNLMSIsIm1hYyI6IjBhNDliNTQ3ZWM4NDdiNTg2NDljMWJhYzY4NzMyOWE1OTk3YmMzOWE5YTYwMmYxYmZlZDJhNDA2YzJhYTQ0NTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJuOE14Y0FuMFllZmUvWS9tWDNQdHc9PSIsInZhbHVlIjoiQlh3ei9QMitIYUxVUlJsbktoMkRhUmJrZE5jYzVNb0dJaTQ0NWRXSmNDSTJXR0VLNFNtTEtkejNXY2FUQ3IrOGM2Q3V4bml6R1MrM2tZUVB4VnZxdDhDdWJKVkZKM2NYVzR4QmpSQkI5SzA4TjlITXcwMnVjYzZweXJkdW1HNlhjdVZWcUVoWUdxYm5TS2pIbXI3MWdBMUNpdThuRldTb3BSNTdQa25INjJzSjlNVWxwWXR4a0JheXRuRjMrRkZsWlUyQS90dWpPSTNZRFc1QzR6K2NkR053aTVhdHhJUTZGaC9YMnVmbXBMZTQxeFZRU2dSTUFWQ0hVSDlORzlQQTlOWFRIbGFybmNBY1RUOFJ1S3RNRkZtR3hxUHRXbWNTSTNWb3B6Z0pNN2x0ZTlzbWZZWWs5UzUrL0ZvQnRmaWFad1JPeEpzaTBrcGhqdm9MNUVLQ3R6R3oyMVllOExvOG9HU0pLVmFmdUxPYXRtSTZ3QmlJdkN6ZDBJMGpmc3pVQW9lblB5MjFkcE9UREh1eWNsOGxpc29OOGVkbmcwaEc2YldUbzVqbE1vaU1HTFBscUZ3K21CQXZ5aXhCSHdVamtmUzE2NHRYME4vODVUcmpXNnNzMEVsQnUweUlDa2cwbUZNRHdTUk1qTkVlV0FtQnEvMkpJaW9MRW0wNDJqenJUQzhob29NRlQ3clJSRnpWbnJoNDE4SzQvZzViK3ViU1F1QXh1WUp4UjdrNVpPeHZIQVJTTTVIVzNOTmJNLzhsZEpvWUx4bVArQkF2MU5yTlFFdlAyRzdmanh2eTJhcTB0TVdFVGtmQVNYY0VJMWEzM0kyd08zTThkR0ExS3Q3RSIsIm1hYyI6IjFiNWU2ZTc2N2FkYzNmMWZlMTg4NjM4ZmQ0ZjVjYjI1NzRlOWUwN2IyNzVkZjA4ZWRlMWEzZTUzMDI3ZGRlM2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+