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Филипп Киркоров заступился за калужского олигарха Самвела Карапетяна

Филипп Киркоров сделал публичное заявление в защиту бизнесмена Самвела Карапетяна, чья предпринимательская деятельность начиналась в Калужской области.
Ольга Володина
27.06, 16:49
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Видеообращение к премьер-министру Армении Николу Пашиняну опубликовано сеголня, 27 июня, в телеграм-канале певца.

В своём выступлении артист осудил давление на Карапетяна и преследование Армянской Апостольской церкви. Киркоров процитировал библейскую заповедь, призвав не лжесвидетельствовать против ближнего.

Неизвестно, видел ли Пашинян это обращение. На момент публикации новости официальной реакции от правительства Армении не последовало.

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