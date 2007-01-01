Филипп Киркоров заступился за калужского олигарха Самвела Карапетяна
Филипп Киркоров сделал публичное заявление в защиту бизнесмена Самвела Карапетяна, чья предпринимательская деятельность начиналась в Калужской области.
Видеообращение к премьер-министру Армении Николу Пашиняну опубликовано сеголня, 27 июня, в телеграм-канале певца.
В своём выступлении артист осудил давление на Карапетяна и преследование Армянской Апостольской церкви. Киркоров процитировал библейскую заповедь, призвав не лжесвидетельствовать против ближнего.
Неизвестно, видел ли Пашинян это обращение. На момент публикации новости официальной реакции от правительства Армении не последовало.