В Калуге студенты Бауманки отработали действия при пожаре

26 июня прошли учения МЧС в здании Калужского филиала МГТУ имени Баумана. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 27 июня.

По сценарию пожар начался в общежитии на втором этаже корпуса №9 из-за короткого замыкания. Сотрудник общежития сообщил о пожаре диспетчеру, организовал эвакуацию, обесточил здание и попытался потушить огонь подручными средствами.

Огонь распространился на часть помещения, но не перешёл в смежные комнаты. Сотрудники МЧС спасли четверых «пострадавших», а людей с третьего и четвёртого этажей эвакуировали с помощью автолестницы.

Такие учения помогают отработать действия при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в местах массового пребывания людей.

В учениях участвовали 12 единиц техники и 50 человек.