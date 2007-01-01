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Стабильность и развитие: «Единая Россия» создает условия для роста бизнеса и благосостояния семей

В настоящий момент ключевой партийный документ ЕР исполнен на 83%
27.06, 15:23
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Народная программа «Единой России» выполнена на 83%. Промежуточные итоги ее реализации озвучили на заседании Генсовета ЕР, которое провел председатель партии Дмитрий Медведев.

В частности, в 2024 году в социальный блок ключевого документа добавили новые положения. Они касаются выплаты пособий и пенсий, трудоустройства, поддержки материнства и детства, развития здравоохранения и образования, благоустройства городской среды, экономического роста и цифровизации. Кроме того, по вопросам помощи участникам СВО и их родным в народной программе появился отдельный раздел.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев назвал ключевые достижения минувшего года: рост маткапитала, открытие почти 2,5 тысяч ФАПов, газификация 285 тысяч домов, строительство и обновление более тысячи школ по всей стране. В новых субъектах РФ по народной партпрограмме восстановлено 2,5 тысячи объектов капстроительства, появляются новые дороги, детские сады, социальные учреждения, спортивные залы.

В настоящий момент «Единая Россия» готовится к выборам депутатов Госдумы, которые состоятся в 2026 году. Проводится анализ работы партии для качественной подготовки к предстоящим кампаниям.

— Мы расширяем возможности для оперативного ответа на запросы граждан, наращиваем взаимодействие партийных организаций и депутатского корпуса на местах. Собираем предложения избирателей, которые войдут в новую редакцию народной программы. Проработке вопросов, которые должны быть в нее включены, надо уделять самое пристальное внимание, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Важная роль отводится обновлению кадрового состава ЕР. Об эффективности этой работы можно судить по результатам предварительного партийного голосования. В числе победителей процедуры – большое количество представителей реального сектора экономики, а также более 800 ветеранов СВО.

Говоря о военнослужащих, «Единая Россия» уделяет большое внимание поддержке бойцов спецоперации. По инициативе ЕР уже принято 130 законов, касающихся помощи военных. Реализуются проекты по психологической и социокультурной реабилитации бойцов, создаются кадровые и другие профильные программы. Кроме того, партийцы сопровождают участников СВО на всех этапах выборов.

По словам политконсультанта, директора Центра общественно-политических проектов Константина Листратова, партия не только адаптируется к запросам общества, но и формирует стратегическую социальную политику.

— «Единая Россия» работает не в логике избирательного цикла, а в логике долгосрочного планирования. Партия не просто реагирует на ожидания общества, а формирует устойчивую модель их реализации, — добавил он.

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