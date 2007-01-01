Ремонтные работы оставят часть Калуги без воды на день

2 июля жителям Калуги следует подготовиться к временным перебоям с водоснабжением.

С 9:00 до 17:00 в связи с плановыми ремонтными работами в некоторых районах города будет наблюдаться пониженное давление или полное отсутствие холодной воды:

мкрн. Северный, мкрн. Кубяка, мкрн. Байконур, мкрн. Канищево, мкрн. Терепец, д. Лихун, д. Швейцарская, ул. Тарутинская (часть), пер. Сельский, ул. Яновских, ул. Михайловская, ул. Сретенская, ул. Дальняя, ул. Светлая, ул. Терепецкая, мкрн. Малиновка, мкрн. Ольговка, мкрн. Малинники.

Особенно продолжительные работы затронут микрорайон Малиновка - здесь водоснабжение восстановится только к 22:00.

График подвоза воды 2 июля:

После завершения ремонтных работ возможно кратковременное ухудшение качества воды.