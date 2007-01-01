Владислав Шапша обсудил поддержку военных и социальные инициативы на партийном заседании

Мероприятие проходило под председательством Дмитрия Медведева, рассказал глава региона в четверг, 26 июня.

В своём выступлении Шапша подчеркнул важность создания специального раздела, посвящённого поддержке участников специальной военной операции и их семей. Эту инициативу выдвинул Дмитрий Медведев. Также Владислав Шапша отметил необходимость обновления состава партии за счёт привлечения ветеранов СВО.

В ходе заседания секретарь Генерального совета Владимир Якушев представил результаты работы партии и планы на будущее. Особое внимание было уделено гуманитарной миссии и реализации народной программы.