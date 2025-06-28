Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Куда пойти в Калуге на выходных
Общество

Куда пойти в Калуге на выходных

Дарья Джуманова
27.06, 20:00
0 779
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На нашем сайте вновь работает раздел «Афиша».

Публикуем список событий на субботу и воскресенье, 28-29 июня. Подробности о каждом смотрите по ссылке.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlYR1dZNGlGUmxESGx4S0diaklXSUE9PSIsInZhbHVlIjoiK2E1SXZNWndTUkVkTVVSbnNBRWUzTTNLUEJkeWd2aHBHTlpHVEJLczZNZjJqM251bklzNHExdDVibzAyQ1AyTEFhMUxJek9iMmZ4cTZRSG9QSUdHVjMvT2o5WHFGTWpCZmpuL21pZVVyUHFTOGZvV3lDZkZLYndZWkJNMEsvbG51dExuSnFTU25peVZFVmZYK1lOVVRkZDNqbUNoN09PNW5MZktGdWx0VWcrdmpncWF5ZjVaWXpBN2cyZytKTU1tR2JtRTdXdml3SS8wbTIydDM5bUlMaDFsMzd1dWhZL0toUk1Sa3FmbnZsNi9pakUvMHVsclR5WE5waWhGcno0NlRsamNnMDRTeUwrUWdGMkZ2dE1xQmYwN1prczhkbWpBd0xZQlN2RDhZSS9wd3oyeWNXQUVJempZR0JyUllmbHc3d3JPaTJ0SWQ3eFZjS1lxdS84WmY3YzIvaDdIT2xVVEFhSFhjeTJqWWdjQlNhRUQxWTFubGcycnE0RkhYVWZIWmI3K0lzcnBFSGp5ckhtQmRWNitVVUtjYkdIbUI0VXA3V1lBaDg0WURzT1NORHNmbDM3Q2ZEbWZmSXZXNExwbCIsIm1hYyI6IjRiYjE4NWVlZDFkYjFjNGIzOGU3MDdlNTU3NGRmYjkwZTJhZWVkZTQyZTExZWY2OTU2Yjg3ZmRhNjZiZDU4NmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkR2L1grQUZMVnFsNnFhdkVNalNxVGc9PSIsInZhbHVlIjoid3RkZFR0eXdmTm1WR3ZvSHlEb3FFWXRISWxJa3h3djdBQktGT0xBN09ScDA2TjZkRjM2MDBiaGxBL1FRMUVTYjlDb0YvRUNJTEtLQmtGSjVzR3QwTkZnNDBxUlBEKzRmdUE3TDdiZzRTYWpNckYyN0ovck1SamNuZmJ0S25mbWxCc0FZNG5tbk1uQjZQczZRNkFsY25acXFhM1pvQURpK2g1b29aT1d1cWlQcWFoTE9oQnFUQVd6Y0VLODJIcXU0Z1BtMjNzdHl0NFVzVkl2ejhRMjFnRjVaYjZxQjNHa09HUExPckdNQUtDVDBxbHNFTDMxU0FjSXNxS0Z1N1ZxRU1mKzZpZE5HclAvMWtSbVp6amtVZEV0TWhJeUhzSGQ4SWxrejE4Q3dnMDJmTzJtOVRZeWxQY1g2cnEvZDVoWmZaY1RSbklFOFJjUXhQSU5oRU95ZFdOQzczKy90c0cyMXNGT1drQ3o5djlpTGxTMGdWdVVlMytsZTRIRXlVRnRzZEsrdWtrbFhtN0pjZVMrY09XaGFxc2lqK2R6T3ZaWmk5b1UxY3dZSXQ0cm1vcVdLeUw1WW91Zjl0ckxyM0Q2YWZwYmpCS25HZThibkNTSXVHL05OZTFjSVA3aGdydkNTcm5SM1kzbTJQYlJ3ZmhlUkdkenVqdlV5ek04bjFLd2J1UmJOcFAySTZySXJTeVg4ODdzbkhoU0FoTldJeTl1YmpiTDVvclRKRTIvdTV1citpWGZPUjdZUEp3M0p6T3ZTK3dOc2VDTU1UT3ZUWUQ1ZW56MklJb1R0NzN3dTNIblRycFYvZVZPV0dwUU9pQUdQOVdWUTR3ZVZDdzlCeUpuQSIsIm1hYyI6IjU4M2YyZDA5MDU0MmM1YjIwMWE1NDU5YTkwYzBmNGUwMzQ3Nzg3OTdhMzg1NmZiZGRkYzdjMjg3ZWMzMWVjOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+