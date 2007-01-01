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В Калужской области разыскивают 96-летнюю женщину

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в четверг, 26 июня, сообщает о поисках 96-летней женщины.
Ольга Володина
27.06, 09:53
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Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»
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Жительницу села имени Ленина, с.п. Высокое, Думиничского района, Калужской области Синицыну (Мариничеву) Валентину Александровну не видели с 26 июня 2025 года. 

Приметы:

·         рост 157 см.

·         нормальное телосложение

·         седые волосы

·         голубые глаза

·         одежда: темно-синяя куртка, сине-фиолетовый халат, черные спортивные штаны, фиолетовые галоши

Любую информацию о пропавшей сообщайте по телефонам: 8 800 700-54-52 или «112».

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