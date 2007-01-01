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Священнослужителей из Клыково наградили медалями за поддержку военных

26 июня на сайте Козельской епархии сообщили о награждении священнослужителей мужского монастыря Спаса Нерукотворного села Клыково.
Ольга Володина
26.06, 16:00
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Архимандрит Михаил (Семёнов) и диакон Евгений Васильев удостоены медалями «За помощь фронту».

Награждение прошло в разных условиях. Архимандрита Михаила наградили непосредственно военнослужащие 19 июня во время его гуманитарной миссии в расположении части. Диакон Евгений получил медаль 21 июня из рук наместника монастыря после богослужения в храме священномученика Кукши Киево-Печерского.

Награды были вручены по приказу командира войсковой части 38838 полковника Николая Кислого от 8 июня 2025 года.

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