В Калуге на три дня ограничат движение электросамокатов
Это связано с проведением шествия выпускников и празднованием Дня молодежи, рассказали в управлении городского хозяйства в четверг, 26 июня.
С 14:00 28 июня до 08:00 29 июня будет запрещено движение и парковка электросамокатов на следующих улицах:
- ул. Степана Разина (от пл. Победы до ул. Тульской);
- ул. Маршала Жукова (от пл. Победы до ул. Фридриха Энгельса);
- ул. Максима Горького (от ул. Суворова до ул. Тульской);
- ул. Суворова (от ул. Московской до ул. Максима Горького);
- ул. Тульская (от ул. Николо-Козинской до ул. Фридриха Энгельса);
- ул. Николо-Козинская (от ул. Николо-Козинской до ул. Кирова);
- ул. Московская (от ул. Суворова до ул. Ленина);
- ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. Старый Торг);
- ул. Дзержинского (от ул. Театральной до ул. Николо-Козинской);
- ул. Тульская (от ул. Луначарского до ул. Николо-Козинской);
- ул. Луначарского (от ул. Ленина до ул. Кутузова);
- пер. Старичков (от ул. Ленина до ул. Луначарского);
- ул. Воскресенская (от ул. Ленина до ул. Кутузова);
- пер. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Луначарского);
- пер. Григоров (от ул. Воскресенской до ул. Луначарского);
- ул. Декабристов (от ул. Воскресенской до ул. Луначарского);
- ул. Первомайская (от ул. Воскресенской до ул. Луначарского);
- ул. Вилонова (от ул. Кутузова до ул. Луначарского);
- ул. Кутузова (от ул. Ленина до ул. Луначарского);
- пл. Старый Торг (от ул. Баженова до ул. Ленина);
- ул. Баженова (от Каменного моста до пл. Старый Торг);
- ул. Театральная (от ул. Кирова до ул. Кропоткина – полностью);
- ул. Достоевского (от ул. Театральной до ул. Московской);
- ул. Карпова (от ул. Театральной до ул. Ленина);
- ул. Дарвина (от ул. Театральной до ул. Воскресенской);
- ул. Профессиональный проезд (от ул. Набережной до пл. Старый Торг);
- ул. Набережная (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);
- ул. Красная Гора (от ул. Набережной до ул. Воробьевской);
- ул. Воробьевская (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг).
С 08:00 27 июня до 23:00 28 июня будет запрещено движение и парковка электросамокатов на следующих улицах:
- Сквер им. В.И. Ленина;
- ул. Кропоткина (от ул. Театральной до пер. Гостинорядского);
- пер. Гостинорядский (от пл. Старый Торг до ул. Карпова).
Действующие запреты на ул. Кирова, ул. Суворова и пл. Победы также остаются в силе.