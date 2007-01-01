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Новость дня Общество

Упавшее дерево в Азарово стало головной болью для местного жителя

26 июня житель деревни Азарово Роман под постом Владислава Шапши в соцсетях описал необычную проблему, с которой он столкнулся.
Ольга Володина
26.06, 13:53
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Дерево, росшее за забором его участка по улице Чистые ключи, во время непогоды упало прямо во двор дома, повредив забор и детскую площадку.

Ситуация оказалась спорной: с одной стороны, дерево упало на частную территорию, с другой - до этого росло за пределами участка. Коммунальные службы пока отказались заниматься уборкой, переадресовав проблему собственнику.

Правительство области запросило точные координаты происшествия для разбирательства. Пока неизвестно, как будет решаться этот неоднозначный случай.

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