НОВИКОМ представил новый сезонный вклад с доходностью до 19,5% годовых

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» - центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) запустил вклад «Лето в плюсе». Это выгодное сезонное предложение для физических лиц со сроком размещения средств 120 дней и доходностью до 19,5% годовых.

Специальное предложение разработано для клиентов, которые ценят простоту и гибкость в управлении финансами. Минимальная сумма для открытия вклада «Лето в плюсе» составляет 100 тыс. рублей. Максимальная доходность 19,5% доступна новым клиентам банка, действующим клиентам, которые открывают вклад онлайн, а также тем, кто размещает от 10 млн рублей. При оформлении вклада в отделении банка на сумму от 100 тысяч рублей действует ставка 19% годовых.

Новый сезонный вклад предусматривает размещение средств на 120 дней. Проценты начисляются за весь период и выплачиваются по окончании срока. До 24 июля 2025 года включительно действует возможность пополнения вклада без ограничений. Частичное снятие средств и автоматическое продление вклада не предусмотрены. Заявления на размещение денежных средств на вклад принимаются до 11 сентября 2025 года включительно.

«Мы уделяем особое внимание развитию цифровых сервисов, чтобы сделать продукты НОВИКОМа максимально удобными и доступными. Вклад «Лето в плюсе» создан для новых и действующих клиентов и тех, кто управляет своими финансами с помощью дистанционных сервисов. Для нас это отражение ценностей банка — технологичности и клиентоориентированности», — отметил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

НОВИКОМ ежегодно предлагает своим клиентам сезонные депозиты. В прошлом году вклад «Перспектива» также предусматривал наибольшую доходность при открытии онлайн. Клиенты полностью поддержали политику банка в этом направлении: онлайн вклад открывали в 3 раза чаще, чем в офисе.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)» и «НКР» АА-.ru с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.