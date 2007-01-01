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Общество

Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области с Днем мирного использования ядерной энергии

Дарья Джуманова
26.06, 11:44
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Именно в Обнинске 71 год назад заработала первая в истории атомная электростанция, положив начало новой эре в энергетике. Напомнил глава региона в четверг, 26 июня.

Он выразил благодарность работникам и ветеранам атомной промышленности. Благодаря их знаниям, мужеству и упорному труду Россия достигла значительных успехов в этой сфере.

Сегодня ядерные технологии играют ключевую роль в развитии страны, применяясь в самых разных областях — от обеспечения энергобезопасности до улучшения повседневной жизни людей.

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