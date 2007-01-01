Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество ВТБ откроет в 2025 году около 400 новых офисов в регионах России
Новость дня Общество

ВТБ откроет в 2025 году около 400 новых офисов в регионах России

26.06, 11:24
0 391
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

ВТБ продолжает масштабное расширение региональной сети. В 2025 году банк уже открыл 70 новых отделений, а до конца года планирует запустить еще более 300 точек продаж с учетом интеграции РНКБ и Почта Банка. Существенная часть новых офисов появится в регионах, где спрос на банковские услуги особенно высок.

Сегодня сеть ВТБ насчитывает 1 638 отделений и охватывает все 89 регионов России, присутствуя в 622 населённых пунктах. Совокупный охват сети превышает 77 млн человек.  

Сеть ВТБ представлена в различных форматах в зависимости от площади помещения и задачи каждого направления бизнеса. Пространство офисов спроектировано так, чтобы обеспечить персональное внимание клиенту и наиболее комфортный опыт на всех стадиях обслуживания. До конца 2025 года в обновленном формате будут работать более 36% отделений – свыше 700 офисов. 

В рамках интеграции к ВТБ перейдут 176 офисов РНКБ, объединение завершится к октябрю 2025 года. Трансформация точек продаж Почта Банка также в активной фазе: с октября начнётся ребрендинг более 190 клиентских центров, из которых 68 поменяют вывески уже в этом году. Завершение интеграции Почта Банка ожидается в мае 2026 года. Всего в 2025 году в рамках интеграции под бренд ВТБ перейдет 240 офисов РНКБ и Почта Банка.  

«Расширение сети отделений ВТБ — ключевой элемент нашей стратегии, направленной на максимальную доступность банковских услуг для жителей всех регионов страны. Благодаря интеграции с РНКБ и Почта Банком, а также развитию собственной инфраструктуры, мы обеспечиваем клиентам единые стандарты сервиса и доступ к современным финансовым решениям. Уникальность нашей модели в том, что клиентам ВТБ доступны не только офисы банка, но и курьерская доставка, онлайн-банк, а также отделения Почты России в шаговой доступности. Это уникальный для российской банковой сферы подход», — подчеркнул Руслан Еременко.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IjhtQmkvb3VJSDMyQ092TEFwODZnNUE9PSIsInZhbHVlIjoiV3E5amtMUnFSejAzNDJiSC9jL3dBdG5WRXI0aCt6U3kwelY4L0h2cWZWaXhTS2QydGJ1U3lvZ1FtSUdFZk9EY2VqZWRpS2VweC9MekorQnYyZzJkR2xDMm5XS09vTUNaVmo3Mi9McVk3bTU3RDUyQUNyMEFLcjBERUdmRi9PMThTSVg3S3A1TE9HenMwWHZMUTBkU0ptNHpBaElBM3BhNm1qQ3o5NW9LNGlKdng4dVdRdG9pb2IvRThjbDNIcWlZVzBUMXpZZlpqRU1VV1UxK2ZDVy85THZOSU1EOVE4Z09ubzMycEJzRHFYZitqaDQ3QWxPcUc4eVdFNXRMRWVTemJnRStWRmgwWEpleFd5YUhTQlpML0hYMzhqSnl5Z3MyMy9oUnpoMFRVZXF2eTBZN3RKeHcySGdSOGZQeHI5cXpOWWdwdnJ0ZjU0c0hVTUlRUzhGT0VRNkUxNmlYNzVWZythS2Nrb2piQm1uOUQwRWFaZXFibm9qckJodFkzb2k2bkhOMmNTYldpQ3RaRHd1aGZZRmR6WkhWMWZSY0EybDY5ZXprTHkxRERkQ05BNGpUdG9ZWm1aVGJtcWFIQ25XRiIsIm1hYyI6IjNhNjQ5MWJjZTYyYjNjNjI1MWM1MzE0YzFjODZlODM2MDg5YjBmYzA1MjcwNzcyNjgyNzhkNmM2YzU4ZTljMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhmQWhqT1JrY1o0S2J6K2RVdFJtZXc9PSIsInZhbHVlIjoiYkNUL25VQVgwYmFMOVpLcXlhdFUyYVNuaWwzSkMwYUZ2SDBwWTE1Uy9NMGVlbW5LTHJSa0FoNGF3cjNNcFVxcnJ3ai9kMERPZzFlT2NNNmJya3ZoK3ZjbGNPWHFjNWc3OXFYdzczSHlKWE8rODk4MFFwYi9xcTFveHp4cXdCK2pkbDVOVTg1RWV6aDNqdEs2S2MvSW5iVUwwM0xKS2U1dGpJWUtzL1FsaWl6SGc0TkxsYnZjUHF4bVpORE1UblBpcTVxRUo4QTdrRkJYdDUzODg4MEtyS0JVK0o0OUEyazIrdEdXY1NrNlJXbExzSUEzeUJ0UUhTQnRISk52L0c0YUY3M3dXbW1RSDNiYkV1N1hGWDdVMjNKVDEzUEJFekhrcGNRcTdyL2crU3cxMjZxMjVTTTRZVitmN0x3a251MU1DYUp0REQyR2QwUnB0ekplSDd5bjJDeit3djNIbmpqQldHWStrSHY1Z1lPNWNCME1hM3p0YU9QZitFOXRIeHp5WUk0VDB0TWdKTWtvME1JMFZiNkNZTDRUN2xwcGdkakY2QjdDK3ZNSDEremlTUjJ0cXBOaUlBMVBHOWkxSW1TckVIZVoxcVhtS0FMbUZ5cWpTR09lVjZNdDRtTFNLUFNqdk5BWmNoWDM1Z1Q3TjJYQmd5WCtqZGg3aWFZcndhMW92bGM2RThtalloWXNvYnlYTURpVTUrQ1ZwbjRxamtSSnQvTTBXUWd2L1JpZStYa2lzVHpXUEg3U1ZzSHdVVTV5aDBvc3VOdXJkRlVmclJnM3Yvdkp1djZncEp1Y3dnbUc3SUZUK2J1WFdRYS9iSTNWdFd6cTVEd2Y1Q0JOM3hWYiIsIm1hYyI6IjEzY2E4ZjM1N2MwMGZiNDI2NGQ2ODU5NGQ2MjI2NWUyZmJlYTI5N2ExZWE2MTlkOTIwYTIxZDk0NzdiMDEzMTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+