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Общество

Летние сокровища Калужской земли в кадре наших читателей

Дарья Джуманова
26.06, 10:30
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В четверг, 26 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя Александра.

Он прислал великолепные снимки реки Угра в Юхновском районе, где летняя природа раскрывается во всей красе — сочная зелень, зеркальная гладь воды и бездонное небо.

Ещё одним украшением подборки стало водохранилище в деревне Торкотино Мещовского района.

Водохранилище в деревне Торкотино
Водохранилище в деревне Торкотино

Спокойная водная гладь и окружающие её леса создают идеальный уголок для отдыха от городской суеты.

Делитесь в комментариях фотографиями родных мест - соберём вместе летние красоты нашего региона.

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