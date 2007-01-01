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Общество

Владислав Шапша представил еще одного участника проекта «Герои земли Калужской»

Дарья Джуманова
26.06, 09:53
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Никиту Давыдкина ждет индивидуальная карьерная траектория с обучением и переподготовкой, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша в среду, 25 июня.

В 2022 году Никита добровольно отправился в зону проведения спецоперации. Он выбрал позывной «Гном» — в честь отца, который участвовал в двух чеченских кампаниях. На передовой Никита командовал штурмовым отделением, участвовал в захвате и удержании вражеских позиций.

После двух лет службы он вернулся в родной регион и нашел свое призвание. Сейчас Никита руководит Областным молодежным центром, где занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения. 

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