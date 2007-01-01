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В Калуге 25 пар выбрали символичную дату для создания семьи

25 июня 2025 года в калужском управлении ЗАГС произошло любопытное числовое совпадение.
Ольга Володина
26.06, 09:48
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Фото: управление ЗАГС города Калуги
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Ровно 25 пар решили официально оформить свои отношения в эту запоминающуюся дату.

Представители ЗАГСа тепло поздравили новобрачных: - От всей души желаем молодым семьям крепкого союза, взаимопонимания и семейного счастья. Пусть этот день станет началом вашей долгой совместной жизни!

Сейчас сотрудники ЗАГСа активно готовятся к следующему значимому событию - Дню семьи, любви и верности 8 июля.

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