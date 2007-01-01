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Новость дня Общество

«Калугатеплосеть» лишилась очередного начальника

Об этом в среду, 25 июня сообщила горуправа.
26.06, 07:59
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Как мы уже писали ранее, министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко критиковал город за слабую подготовку к зиме. Именно с этим связывают увольнение коммунального начальника, однако официально это не озвучивается.

Говорят также, что Игоря Карпова уволили за провал программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В прошлом году работы по замене сетей буксовали, а последствия разрытий до сих пор не ликвидированы. Однако официально эти причины не озвучиваются.

На наш запрос городские власти ответили, что 24 июня просто истек трудовой договор с Игорем Карповым. Исполняющим обязанности директора «Калугатеплосети» назначен главный инженер Сергей Земченков.

Напомним, предшественника Игоря Карпова – Анатолия Еманова, уволили с этой должности в 2021 году после вмешательства прокуратуры.

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