КАДВИ — это стабильная работа с хорошими перспективами

В минувший четверг медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» провел масштабный видео-марафон работодателей. В прямом эфире выступали представители успешных организаций и предприятий Калуги. В ходе марафона мы поговорили с руководителем учебного центра ПАО «КАДВИ» Алексеем Никитиным.

— Алексей, чем живёт сегодня «КАДВИ»?

— Наше предприятие основано в 1966 году. Завод приближается к 60-летнему юбилею. Работаем стабильно, c ростом объёмов и хорошими перспективами для всех работников. Основная продукция предприятия — газотурбинные двигатели различного назначения, в том числе для энергетического сектора. Выпускаемые газотурбинные электростанции мощностью 100, 200 и 800 кВт — ​новое перспективное направление, которое имеет высокую потребность. Заказов уже много.

— Главное, для чего люди приходят работать, — ​получать зарплату. Как на КАДВИ обстоят дела?

— Зарплата у нас достойная и конкурентоспособная на всех уровнях: и у инженерно-технических работников, и у рабочих. Система оплаты разная — ​есть сдельно-­премиальная, есть окладная. Действуют премиальные положения и другие дополнительные надбавки.

— В каких специалистах сегодня основная потребность?

— Наше предприятие интенсивно развивается, поэтому объёмы производства существенно увеличиваются. Выполняется много новых конструкторских и технологических задач, связанных с разработкой и внедрением новой продукции. Поэтому на КАДВИ открыт приём персонала рабочих профессий и ИТР: инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-электроники. По рабочим профессиям ​особо востребованы операторы станков с программным управлением, слесари механосборочных работ, токари, фрезеровщики, шлифовщики. Принимаем персонал с опытом работы, а также предлагаем получить рабочую профессию на заводе, пройдя бесплатное обучение в нашем учебном центре.

— А в каких отделах у вас трудятся женщины?

— Женщины трудятся абсолютно во всех подразделениях, но особенно востребованы в службе качества и в процессах планирования и диспетчирования производства. Много женщин работает в цехах мастерами.

Молодёжь выбирает КАДВИ

— Коллектив завода молодеет потихонечку?

— Не потихонечку, а активно и уверенно. У нас более 40% сотрудников — ​это молодые кадры, причём и рабочих, и инженерно-технических профессий. Средний возраст на предприятии — 40 лет. Особенно радует, что к нам идут работать выпускники колледжей, техникумов, вузов.

— Вы сотрудничаете с учебными заведениями?

— Мы сотрудничаем очень активно. КАДВИ в качестве ключевого работодателя участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». Наш учебный центр работает с системой среднего профессионального образования, с калужскими колледжами и техникумами, с вузами Калуги, Москвы, Брянска, а также других городов.

— Студенты могут начать работать на КАДВИ?

— Конечно, уже со второго курса студенты приходят на завод на оплачиваемую практику, обеспечиваются рабочими местами, и за каждым закрепляется опытный наставник. Именно так начинается ввод в профессию и адаптация к заводу со студенческой скамьи: студент видит, как работает завод, видит производимую продукцию, знакомится с коллективом, работает в команде над решением всех задач. На третьем-четвёртом курсах отдельные учащиеся хотят работать уже полный рабочий день. Мы их поддерживаем и ходатайствуем о переводе на индивидуальный план обучения. После завершения учёбы такие студенты значительно легче встраиваются в процесс работы подразделения и сразу начинают трудиться в производстве по полученной профессии.

— Возможен ли на КАДВИ карьерный рост?

— Да, возможен. Наш генеральный директор, главный технолог, главный инженер КАДВИ, а также многие-многие руководители — ​выпускники Калужского филиала МГТУ им. Баумана в период обучения прошли стажировку на заводе, потом пришли сюда с дипломами инженеров и в молодом возрасте достигли высоких карьерных вершин, а теперь руководят большими коллективами. Данные примеры показывают, что успешная карьера на КАДВИ — ​это реальность. Главное, чтобы было желание ответственно трудиться, изучать новое и подкреплять свою работу реальными результатами.

— Вы отправляете работников на курсы повышения квалификации?

— Да. У нас серьёзное внимание уделяется профессиональному обучению и повышению квалификации: ​за счёт предприятия организуется внутреннее и внешнее обучение для работников. Если рабочий имеет желание выполнять работу более высокой квалификации, он обращается к своему руководителю и его направляют в учебный центр КАДВИ для прохождения программы повышения квалификации, сроки которой зависят от рабочей профессии. По итогам обучения и прохождения аттестационной квалификационной комиссии работнику присваивается более высокий разряд. Также с учётом имеющейся потребности работники направляются в разные профильные образовательные организации.

Добрые традиции

— На КАДВИ много семейных династий.

— Да, наши работники уважают и доверяют своему заводу. Показателем служит то, что они приводят работать на завод своих жён, мужей, детей и уже внуков. Так и растут наши трудовые династии. На КАДВИ имеются династии со стажем более 100 лет — ​120, 125, 130 лет. Новое поколение детей наших работников может трудиться на заводе со школьной летней практики, потом проходить производственную практику в период обучения в колледже или техникуме, в период своей учёбы в вузе ​проходить стажировку, использовать возможность целевого обучения от предприятия, а также участвовать в мероприятиях завода.

Мы проводим Дни открытых дверей и корпоративный «День семьи», когда родители могут привести детей и показать свои рабочие места, высокотехнологичное оборудование, продукцию. День семьи — ​это праздник всего предприятия, всей нашей большой «семьи КАДВИ». Мы этим очень гордимся.

Спорт объединяет коллектив

— КАДВИ — одно из немногих предприятий области, которое построило на своей территории свой открытый спортивный комплекс и имеет свой спортивный зал.

— Спорт для нашего предприятия очень важен. Руководители подразделений, генеральный директор и большое количество сотрудников являются спортсменами-­любителями. Поэтому строительство спортивного комплекса решило вопрос проведения на заводе большого количества спортивных состязаний и проведения ежегодной заводской спартакиады. Спортивный комплекс — ​тоже наша гордость. На нашем стадионе имеется футбольное поле с современным искусственным покрытием, площадка для большого тенниса, для стрит­бола. Спортивный комплекс даёт работникам возможность снять психологическую и физическую нагрузку и в обеденный перерыв, и после рабочей смены. Он приносит пользу и городу. Наш стадион является площадкой для спортивных школ города, где занимаются юные футболисты.

— А помимо спорта какой на заводе соцпакет?

— На предприятии действует большой пакет социальных льгот для работников разных категорий. Также из бюджета предприятия поступает дотация за питание для работников. Есть заводские программы возмещения расходов за аренду жилья. А при ипотечном кредитовании — ​по компенсации процентов по ипотеке.

— Есть ли у вас профсоюз?

— Конечно, со дня основания завода профсоюз на играет активную роль. Обеспечивает работников путёвками в санатории, в детские лагеря. Труд, спорт, культура — ​это то, что объединяет весь коллектив. На заводе ведётся интересная социально-­корпоративная работа, в которой участвуют совет работающей молодёжи и все наши подразделения. Интересные концертные мероприятия проводятся с участием наших работников и их детей.

Работники, пришедшие на завод, отмечают интересную работу, хорошие условия на рабочих местах и достойную оплату труда, приводят на завод своих друзей и родных.

Г. Калуга, ул. Московская, 247.

Тел.: (4842) 76-32-98, 76-32-85.

https://www.kadvi.ru