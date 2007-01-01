Сервис Advisory Pro теперь можно активировать на ИИС

В обновленной версии приложения «ВТБ Мои Инвестиции» расширены возможности подключения сервиса Advisory Pro. Теперь сервис Advisory Pro можно активировать и на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС). Это позволяет инвестировать с экспертной поддержкой и одновременно получать налоговые льготы.

«Мы фиксируем устойчивый рост интереса к персонализированному сопровождению: за последний год число клиентов на сервисе Advisory Pro удвоилось. Подключение услуги на ИИС открывает новые возможности для инвесторов — теперь они могут сочетать налоговые льготы с профессиональной поддержкой. Это важный шаг в сторону зрелого инвестиционного поведения», — отметил начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ Мои Инвестиции Дмитрий Мельников.

Advisory Pro — это персонализированное сопровождение инвестиций. Консультант с опытом управления крупными активами помогает сформировать индивидуальную стратегию, подобрать подходящие инструменты и регулярно адаптировать портфель в зависимости от рыночной ситуации.

Также в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» стал доступен новый инструмент на базе искусственного интеллекта — анализ влияния новостей на котировки акций. Алгоритм помогает клиентам оперативно реагировать на изменения на рынке и принимать более взвешенные инвестиционные решения.