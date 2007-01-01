В Штабе общественной поддержки Калужской области прошла литературная встреча

Участники обсудили работу медиа в условиях современных вызовов, а также значение литературы и языка в контексте текущих событий, сообщает региональное отделение партии «Единая Россия» в среду, 25 июня.

Среди гостей были известные корреспонденты и авторы.

На мероприятии также присутствовали участники боевых действий, студенты калужских вузов и ссузов, представители молодежных и добровольческих объединений, а также активные горожане.

Специальный корреспондент Олег Шишкин рассказал о своем опыте работы в зоне проведения спецоперации и показал несколько репортажей, снятых в условиях боевых действий.

Мероприятие стало площадкой для открытого диалога между медиаэкспертами, литераторами и общественностью.