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Общество

В Штабе общественной поддержки Калужской области прошла литературная встреча

Дарья Джуманова
25.06, 15:18
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Участники обсудили работу медиа в условиях современных вызовов, а также значение литературы и языка в контексте текущих событий, сообщает региональное отделение партии «Единая Россия» в среду, 25 июня.

Среди гостей были известные корреспонденты и авторы.

На мероприятии также присутствовали участники боевых действий, студенты калужских вузов и ссузов, представители молодежных и добровольческих объединений, а также активные горожане.

Специальный корреспондент Олег Шишкин рассказал о своем опыте работы в зоне проведения спецоперации и показал несколько репортажей, снятых в условиях боевых действий.

Мероприятие стало площадкой для открытого диалога между медиаэкспертами, литераторами и общественностью.

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