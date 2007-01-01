Владислав Шапша рассказал об успехах калужских выпускников на ЕГЭ

Завершился основной период ЕГЭ 2025 года, и Калужская область показала отличные результаты, отметил глава региона в среду, 25 июня.

Более 500 учащихся региона набрали свыше 90 баллов, причем 33 из них получили высший балл — 100.

20 школьников сдали с высшим итогом химию, четверо - информатику, по трое сдали на 100 баллов русский язык и физику, по одному - биологию, литературу и историю.

Лучшие результаты продемонстрировали ученики областного центра, наукограда, а также из Боровского, Думиничского, Козельского и Сухиничского районов.

Особенно отличилась калужанка Марина Мартынова, получившая 100 баллов сразу по трём предметам — химии, биологии и русскому языку. В России лишь 11 выпускников добились таких результатов.

Ещё одна гордость региона — Полина Бородина из обнинской гимназии, сдавшая на максимум русский язык и информатику.