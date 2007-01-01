Калужская область стала лидером по учёту соловьёв в России

Орнитолог Юрий Галченков сообщил о завершении акции «Соловьиные вечера-2025» в Калужской области.

Фото: Юрий Галченков

Под его координацией 56 участников нанесли на карту 764 точки соловьиного пения, что вывело регион на первое место в России по количеству учтённых птиц.

Наибольшее количество птиц обнаружили в поймах рек Ока, Угра и Жиздра, а также вдоль ручьёв Киёвка и Можайка. В Тарусе Алексей Зуев помог выявить одну из самых высоких плотностей соловьиного населения в стране. Отличился и калужанин Кирилл Сальников, отметивший 17 мест обитания пернатых певцов.

Благодаря стараниям участников Калужская область заняла первое место в России по количеству учтённых соловьёв. Особую ценность представляют «сплошные» наблюдения, когда добровольцы учитывали всех птиц в окрестностях своих населённых пунктов.