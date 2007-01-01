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Общество

В Малоярославце отец накопил долг по алиментам в 675 тысяч рублей

Дарья Джуманова
25.06, 11:13
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Местный житель, который долгое время не платил алименты своему семилетнему сыну, погасил задолженность только после возбуждения уголовного дела. Об этом в среду, 25 июня, сообщили в Службе судебных приставов.

Мужчина несколько лет игнорировал свои обязательства по содержанию ребенка, из-за чего к лету 2025 года долг вырос до 675 тысяч рублей.

Судебные приставы неоднократно применяли к нему различные меры воздействия: ограничения, запреты и административные наказания. Его даже привлекли к обязательным работам, но долг так и не был погашен.

Только после возбуждения уголовного дела отец решил полностью рассчитаться с сыном.

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