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Новость дня Общество

Лето ярких впечатлений с Black: T2 в Калуге вдвое снижает плату на одном из самых крутых тарифов

25.06, 10:35
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T2 предлагает калужанам сделать свое лето еще интереснее. Компания вдвое снизила плату на тарифе Black — в него входят разговоры с близкими без ограничений, подписка на новинки кино и лучшие сериалы, безлимитный трафик в соцсетях, мессенджерах и на таких платформах, как Rutube, и многое другое. А дополнительно клиенты T2 получат бонусы от партнеров оператора в Калуге — например, в любимых кафе и в местной выставочной галерее.

Подключиться со скидкой на тариф можно в салонах T2 в Калужской области. Первые три месяца плата на Black будет снижена на 50%: специальная цена составит всего в 450 рублей месяц. В нем есть буквально все: каждый найдет то, что нужно именно ему и сможет сделать свое лето незабываемым — как в поездках за город, так и во время релакса дома или отдыха в кафе.

Основные преимущества Black:

  • Бесплатные звонки внутри сети и ежемесячный пакет из 1000 минут для разговоров с клиентами других операторов. Удастся обсудить все новости с родственниками и пригласить друзей на дачу.
  • Остатки минут и гигабайтов, которые не только не сгорают, но еще и увеличиваются по ставке 28% годовых.
  • Подписка WINK. OPTIMUM+ с доступом к новинкам фильмов и сериалов, а также к 199 ТВ-каналам. Можно устраивать киносеансы с родными под открытым небом или на балконе.
  • Безлимитный трафик в мессенджерах и соцсетях, чтобы общаться с близкими, читать блогеров и смотреть короткие ролики, а еще — неограниченный интернет на таких стриминговых платформах, как Rutube, с шоу и другим видеоконтентом.
  • Бонусы от партнеров T2, чтобы выгодно ходить в кафе, рестораны и не только. Промокоды со скидками собраны в приложении — нажимайте на кнопку со значком в виде подарка в нижней части экрана.

Роман Солонин, коммерческий директор макрорегиона «Центр» T2:

«Наша компания всегда заботится о своих клиентах. Для активных пользователей мобильной связи Black — универсальный тариф. С ним можно слушать музыку, смотреть кино и видео в соцсетях, звонить близким и получать бонусы от наших партнеров. Уверен, что с этим предложением лето станет комфортнее и запомнится яркими впечатлениями».

Акция проходит с 17 июня 2025 года в салонах связи T2. Подробнее о тарифе Black — на сайте оператора.

Т2 (ООО «Т2 Мобайл») – оператор мобильной связи работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 70 регионах страны и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных операторов на базе «фабрики MVNO». По итогам 2024 года абонентская база оператора составила 48,9 млн клиентов (с учетом MVNO «Ростелекома»), а на сети Т2 работают более 25 виртуальных операторов.

В 2024 году T2 перезапустила успешную коммуникационную платформу «Другие правила», которая с 2017 года обеспечивала рост операционных и финансовых показателей компании. Обновленный слоган оператора – «Другие правила. Новый уровень». Они указывают на эволюционный скачок во всем, что делает Т2 – в техническом сервисе, продукте и обслуживании клиентов. Миссия T2 остается неизменной: бросать вызов, находить нешаблонные решения, предугадывать ожидания клиента, создавать понятный, стильный и честный продукт. Инновационные подходы позволяют оператору удерживать лояльность клиентов и завоевывать новых, что подтверждается ключевыми маркетинговыми показателями. T2 безоговорочно лидирует в отрасли по индексу NPS, VfM, релевантности услуг. Компания активно модернизирует техническую инфраструктуру и развивает сеть. В 2024 году Т2 построила рекордные 36 тыс. новых базовых станций и всего за три месяца запустила технологию VoLTE во всех регионах присутствия.

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