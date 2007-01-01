Владислав Шапша поддержал создание агрокласса в Кривском

Жительница СНТ «Кривское» Светлана обратилась с просьбой открыть агрокласс, рассказал глава региона во вторник, 24 июня.

Она пришла на личный прием вместе с дочерью Лилией, которая учится в 8 классе и уже думает о выборе будущей профессии.

Инициативу поддержали местные агропредприятия. Они заинтересованы в притоке молодых специалистов.

Владислав Шапша дал поручение министерству образования и министерству сельского хозяйства совместно с бизнесом проработать вопрос. Подготовительные мероприятия уже начались, и к началу учебного года агрокласс планируют открыть.