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Общество

Владислав Шапша поддержал создание агрокласса в Кривском

Дарья Джуманова
25.06, 09:50
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Жительница СНТ «Кривское» Светлана обратилась с просьбой открыть агрокласс, рассказал глава региона во вторник, 24 июня.

Она пришла на личный прием вместе с дочерью Лилией, которая учится в 8 классе и уже думает о выборе будущей профессии.

Инициативу поддержали местные агропредприятия. Они заинтересованы в притоке молодых специалистов.

Владислав Шапша дал поручение министерству образования и министерству сельского хозяйства совместно с бизнесом проработать вопрос. Подготовительные мероприятия уже начались, и к началу учебного года агрокласс планируют открыть.

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