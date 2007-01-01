Уникальные конструкции не дадут рухнуть древней колокольне в Калуге
В Калуге продолжаются срочные работы по сохранению колокольни храма в честь Преображения Господня «Спас за верхом».
Начальник управления по охране объектов культурного наследия региона Евгений Чудаков поделился кадрами со стройплощадки, где идут противоаварийные мероприятия.
Специалисты уже установили металлические закладные в стены колокольни, к которым вскоре прикрепят поддерживающие конструкции из сварных балок. Параллельно ведётся постоянный геодезический контроль: специальные метки-реперы помогают отслеживать малейшие смещения грунта и деформации здания.
Как отметил Евгений Чудаков, последние замеры показали, что серьезных подвижек не наблюдается и специалисты могут без опасений продолжать реставрацию.